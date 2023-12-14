Водителей предупредили о сильном тумане на трассах в Краснодарском крае

Плотный туман окутал ночью и утром 14 декабря территорию Краснодарского края и Республики Адыгея.

По данным ГИБДД, в некоторых районах Кубани сгустился туман. Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную скорость и увеличить дистанцию на дороге, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Также утром 14 декабря сильный туман наблюдается в Теучежском и Тахтамукайском районах Адыгеи, сообщает Госавтоинспекция Адыгеи.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, туман 14 декабря продержится всю первую половину дня.

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