Дождь, мокрый снег, гололед и туман сохранятся 14 декабря в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут осадки.

В горных и северных районах ожидается мокрый снег. Ночью и утром местами будет гололед и туман. Ветер восточный 4-9 м/с, на Азовском побережье — 12-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +1…-4 °С, а днем потеплеет до +1…6 °С. В южной половине Кубани воздух в дневные часы прогреется до +10 °С.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. Порывы ветра достигнут скорости в 15-18 м/с. Днем потеплеет до +10…15 °С, а ночью похолодает до +5…10 °С.

В Краснодаре 14 декабря существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будет туман. Ночью температура воздуха опустится до +1…3 °С, а днем поднимется до +7…9 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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