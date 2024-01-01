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Водителей предупредили о плотном тумане на дорогах Кубани и Адыгеи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelej-predupredili-o-plotnom-tumane-na-dorogah-kubani-i-adygei
Водителей предупредили о плотном тумане на дорогах Кубани и Адыгеи
Фото t.me/ugibddra

По данным ГИБДД Республики Адыгея 1 января на трассах в Теучежском, Шовгеновском и Гиагинском районах опускается туман.

Водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем в условиях тумана, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать опасных маневров с выездом на встречную полосу, сообщает УГИБДД МВД по Республике Адыгея в Telegram.

Жители Краснодара утром 1 января также сообщали в соцсетях о том, что столицу Кубани окутал плотный туман.

Кроме того, плотный туман утром 1 января окутал федеральную трассу по трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. Водители сообщили в соцсетях о том, что на дороге в направлении Краснодара наблюдается сильный туман, видимость очень плохая.

Читайте также: в Краснодарском крае 1 января температура воздуха превысит климатическую норму.

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