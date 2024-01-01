В Краснодарском крае 1 января температура воздуха превысит климатическую норму

По данным погодного центра «Фобос», территория Краснодарского края 1 января будет во власти антициклона.

Антициклон будет рассеивать облака и до минимума понизит вероятность осадков. При этом утром местами возможны очаги туманов, а дневная температура превысит климатическую норму.

Днем в крае столбики термометров поднимутся до +8…+10°С. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать, его показатель будет выше нормы.

При этом 2 января на Кубани ожидаются кратковременные дожди и +12…+14°С.

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