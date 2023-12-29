В Краснодаре в последние дни года температура будет в 2 раза превышать норму

По данным погодного Центра «Фобос», с 29 по 31 декабря в Краснодаре будет очень тепло.

Температура воздуха в последние дни года будет подниматься до +11…+13°С. Эти показатели в 2 раза выше нормы.

Уже 31 декабря в Краснодаре начнутся дожди. В новогоднюю ночь температура в столице Кубани понизится до +2°С. По данным синоптиков, 1 января 2024 года в Краснодарском крае будет тепло, воздух прогреется до +8°С.

При этом к концу года европейская часть России окажется в тылу арктического циклона. Почти во всех регионах центральной части страны сильно похолодает. В новогоднюю ночь арктические морозы придут в Санкт-Петербург и в Москву. Там температура опустится до —12…-18°С, сообщает Центр «Фобос».

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