Холодный антициклон придет на Кубань с запада к концу недели

На территорию Краснодарского края с запада 28 декабря вторгнется наполненный холодным воздухом антициклон.

Вместе с ростом атмосферного давления антициклон будет постепенно уменьшать количество облаков и прекратит осадки. При этом заметно похолодает.

Температура воздуха в Краснодаре будет +5…+7 °С. Ветер западный, юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы. В пятницу будет без осадков и +9…+11 °С, сообщает ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

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