Краснодар стал самым солнечным городом России

Итоги погоды за 2023 год по данным метеонаблюдений составил сервис «Яндекс Погода».

В краевом центре за уходящий год было 116 ясных дней. Второе место по этому показателю заняла Уфа — 115 дней, третье Челябинск — 104 дня.

В Москве за год было 84 солнечных дня, в Санкт-Петербурге — 94. Реже всего солнце появлялось в Красноярске — 73 дня.

По самой высокой температуре Краснодар оказался на 4 строчке вместе с Волгоградом — +39 °С. Лидеры рейтинга — Уфа с +41 °, Челябинск и Омск с +40 °С. Самую холодную температуру зафиксировали в населенном пункте Оленек в Республике Саха — 10 января там было -60 °С, пишут «Известия».

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