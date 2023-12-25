Краснодарский край занял 9 место в итоговом рейтинге регионов России

Рейтинг позволяет дать комплексную оценку позиции того или иного региона, которая складывается из мест в ключевых рейтингах года, характеризующих основные сферы экономического и социального развития субъектов.

Рассчитывали рейтинг путем агрегирования баллов по качеству жизни, рынку труда, социально-экономическому положению субъектов, материальному благополучию населения, его приверженности здоровому образу жизни и научно-технологическому развитию.

Краснодарский край занял 9 место с общим баллом 60,935. Лидеры рейтинга — Москва и Санкт-Петербург — их общий рейтинг превышает 80 баллов из 100. Они занимали первые и вторые места в четырех рейтингах из шести.

В первую десятку также вошли Московская область, Татарстан, ХМАО — Югра, Нижегородская и Свердловская области, ЯНАО и Самарская область.

Аутсайдерами рейтинга стали Кабардино-Балкария, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия, Алтай, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва, сообщает РИА «Новости».

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