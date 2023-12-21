В рейтинге лучших мэров РФ глава Сочи занял 3 место, мэр Краснодара на 16 месте

В число лучших градоначальников Российской Федерации попали два руководителя городов Краснодарского края — мэр Сочи Алексей Копайгородский и глава Краснодара Евгений Наумов.

Результаты рейтинга получили на основании заочного анкетирования, а также онлайн и очных опросов экспертов. Итоговый рейтинг за 2023 год подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин. За ним в рейтинге расположился глава Тюмени Руслан Кухарук.

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