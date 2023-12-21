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В рейтинге лучших мэров РФ глава Сочи занял 3 место, мэр Краснодара на 16 месте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rejtinge-luchshih-merov-rf-glava-sochi-zanyal-3-mesto-mer-krasnodara-na-16-meste
В рейтинге лучших мэров РФ глава Сочи занял 3 место, мэр Краснодара на 16 месте
Алексей Копайгородский. Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В число лучших градоначальников Российской Федерации попали два руководителя городов Краснодарского края — мэр Сочи Алексей Копайгородский и глава Краснодара Евгений Наумов.

Результаты рейтинга получили на основании заочного анкетирования, а также онлайн и очных опросов экспертов. Итоговый рейтинг за 2023 год подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин. За ним в рейтинге расположился глава Тюмени Руслан Кухарук.

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