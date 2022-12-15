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Водитель вылетел в кювет и сгорел заживо в автомобиле в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-vyletel-v-kyuvet-i-sgorel-zazhivo-v-avtomobile-v-krasnodarskom-krae
Фото Тимашевского АСО

ДТП произошло 15 декабря около 12:00 в Тимашевском районе на 42 км автодороги Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль загорелся.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание в автомобиле. Спасатели деблокировали обгоревшее тело водителя и передали его правоохранителям, сообщает Тимашевский АСО в Telegram.

В результате ДТП в Тимашевском районе погиб 31-летний водитель. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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