Неизвестная женщина погибла под колесами иномарки на ночной трассе в Крымском районе
Происшествия
15.12.2022 13:48
Авария произошла 14 декабря около 21:00 в районе 104 км дороги Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.
По предварительным данным, 40-летняя женщина ехала за рулем Hyundai Tucson и сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На верхней одежде пострадавшей не было светоотражающих элементов.
В результате аварии женщина-пешеход погибла на месте ДТП. Ее личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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