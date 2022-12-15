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Неизвестная женщина погибла под колесами иномарки на ночной трассе в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnaya-zhenshhina-pogibla-pod-kolesami-inomarki-na-nochnoj-trasse-v-krymskom-rajone
Неизвестная женщина погибла под колесами иномарки на ночной трассе в Крымском районе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 14 декабря около 21:00 в районе 104 км дороги Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.

По предварительным данным, 40-летняя женщина ехала за рулем Hyundai Tucson и сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На верхней одежде пострадавшей не было светоотражающих элементов.

В результате аварии женщина-пешеход погибла на месте ДТП. Ее личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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