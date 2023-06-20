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Водитель «Волги» насмерть сбил пешехода на трассе в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-volgi-nasmert-sbil-peshehoda-na-trasse-v-novorossijske
Водитель «Волги» насмерть сбил пешехода на трассе в Новороссийске
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 19 июня около 22:00 на трассе «Юровка — Раевская — Новороссийск».

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «ГАЗ 31105» сбил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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