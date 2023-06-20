Водитель «Волги» насмерть сбил пешехода на трассе в Новороссийске
Происшествия
20.06.2023 13:58
Смертельное ДТП произошло 19 июня около 22:00 на трассе «Юровка — Раевская — Новороссийск».
По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «ГАЗ 31105» сбил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.
В результате аварии пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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