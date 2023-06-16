Пожилой водитель иномарки насмерть сбил мужчину в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 15 июня около 21:00 на 211 км автодороги Краснодар — Ейск в Щербиновском районе.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на 32-летнего мужчину, находившегося на проезжей части, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения с автомобилем пешеход погиб на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

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