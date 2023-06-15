В Краснодаре пенсионер на иномарке сбил 17-летнего парня на электросамокате

ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло 15 июня в 9:30 на улице Зиповской.

По предварительным данным, 70-летний мужчина за рулем Lexus двигался по улице Зиповской в сторону Московской. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 17-летнего подростка, управлявшего взятым напрокат электросамокатом.

«Пострадавшего доставили в медучреждение для обследования. Там ему, по предварительной информации, была оказана разовая помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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