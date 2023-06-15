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Грузовик насмерть сбил 80-летнего велосипедиста в Гулькевичском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-nasmert-sbil-80-letnego-velosipedista-v-gulkevichskom-rajone
Грузовик насмерть сбил 80-летнего велосипедиста в Гулькевичском районе
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП, в котором погиб 80-летний мужчина, произошло 14 июня около 11:00 в районе 125 км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля ISUZU, превысил скорость. Он не справился с управлением и сбил пожилого велосипедиста, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии велосипедист скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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