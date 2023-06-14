В Геленджике подросток за рулем иномарки выехал на встречку и устроил ДТП, пострадали 7 человек 

Авария с участием двух автомобилей произошла 13 июня.

По предварительным данным, 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, ехал за рулем автомобиля Volkswagen, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. В Volkswagen в качестве пассажиров ехали еще двое подростков в возрасте 16 и 13 лет.

В результате ДТП были госпитализированы 7 человек: двое пассажиров Volkswagen, а также 45-летний водитель Hyundai и четверо его пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 4 и 10 лет. Водителю-подростку медики оказали разовую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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