В Краснодаре мигрант из-за конфликта протаранил припаркованную машину, в которой был ребенок

Инцидент произошел 13 июня в 10:30 на улице Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне.

По предварительной информации, у 33-летнего гражданина Армении произошел конфликт с местным жителем из-за его отказа убрать автомобиль с парковочного места, где была установлена конструкция для торговой палатки.

Во время ссоры мигрант сел за руль автомобиля ВАЗ-2107 и несколько раз специально въехал в припаркованный автомобиль Ford. В этот момент в иномарке находился пассажир — 9-летний мальчик. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для обследования. Обе стороны после конфликта написали заявления в полицию.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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