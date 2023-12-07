Водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Армавире

Смертельное ДТП произошло 6 декабря в 13:45 на федеральной трассе «Кавказ».

Предварительно, 37-летний водитель автомобиля «Нива» наехал на 50-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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