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Водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-vnedorozhnika-nasmert-sbil-muzhchinu-na-peshehodnom-perehode-v-armavire
Водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Армавире
Фото канала «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло 6 декабря в 13:45 на федеральной трассе «Кавказ».

Предварительно, 37-летний водитель автомобиля «Нива» наехал на 50-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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