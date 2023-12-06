В Сочи иномарка насмерть сбила мужчину, который перебегал дорогу
Происшествия
06.12.2023 21:48
Смертельная авария произошла 6 декабря в Лазаревском районе.
Установлено, что 56-летний местный житель ехал за рулем Opel Astra из Лазаревского в сторону Солоники и сбил мужчину. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшего, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.
Читайте также: электричка протаранила иномарку в Усть-Лабинском районе. Авария произошла вечером 6 декабря на железнодорожном переезде.