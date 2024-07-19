Водитель ВАЗа погиб в массовом ДТП на встречке в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 18 июля около 22:15 на 59 км трассы «Джубга — Сочи» в Туапсинском районе.

Предварительно, 42-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Mersedes, двигающийся во встречном направлении, а также в автомобиль Mazda, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии виновник ДТП погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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