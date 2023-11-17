Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с BMW X5 в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 17 ноября в 5:50 на 39 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

Предварительно, 47-летний водитель автомобиля BMW X5 ехал в сторону станицы Воздвиженской. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался лоб-в-лоб с автомобилем ВАЗ-2106.

В результате ДТП водитель «шестерки» погиб на месте от полученных травм. Его 71-летняя пассажирка получила серьезные травмы, ее госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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