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Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с BMW X5 в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-vaza-pogib-v-lobovom-dtp-s-bmw-x5-v-krasnodarskom-krae
Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с BMW X5 в Краснодарском крае
Фото пресс-службы Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 17 ноября в 5:50 на 39 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

Предварительно, 47-летний водитель автомобиля BMW X5 ехал в сторону станицы Воздвиженской. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался лоб-в-лоб с автомобилем ВАЗ-2106.

В результате ДТП водитель «шестерки» погиб на месте от полученных травм. Его 71-летняя пассажирка получила серьезные травмы, ее госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель Lada погиб в жестком лобовом ДТП с автобусом под Краснодаром. Авария со смертельным исходом произошла 14 ноября около 22:00 в станице Елизаветинской на улице Степной.

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