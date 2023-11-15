Водитель Lada погиб в жестком лобовом ДТП с автобусом под Краснодаром

Смертельная авария произошла 14 ноября около 22:00 в станице Елизаветинской на улице Степной.

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Lada Granta при развороте столкнулся с автобусом Hyundai, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: четыре человека погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае. Всего с 10 по 12 ноября на дорогах Кубани зафиксировали 45 дорожно-транспортных происшествий.