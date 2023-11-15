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Водитель Lada погиб в жестком лобовом ДТП с автобусом под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-lada-pogib-v-zhestkom-lobovom-dtp-s-avtobusom-pod-krasnodarom
Водитель Lada погиб в жестком лобовом ДТП с автобусом под Краснодаром
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 14 ноября около 22:00 в станице Елизаветинской на улице Степной.

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Lada Granta при развороте столкнулся с автобусом Hyundai, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: четыре человека погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае. Всего с 10 по 12 ноября на дорогах Кубани зафиксировали 45 дорожно-транспортных происшествий.

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