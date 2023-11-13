Четыре человека погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае
Происшествия
13.11.2023 11:41
Всего с 10 по 12 ноября на дорогах Кубани зафиксировали 45 дорожно-транспортных происшествий.
В них погибли четыре человека и еще 61 получили травмы. Из-за выезда на полосу встречного движения произошло 4 ДТП, в которых двое погибли и девять пострадали. Из-за нарушения скоростного режима случилось шесть ДТП, в которых один человек погиб и еще пятеро травмировались.
За прошедшие выходные в регионе водители допустили 15 наездов на пешеходов. В результате ДТП пострадали 16 человек, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.