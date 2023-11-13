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Четыре человека погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-za-vyhodnye-v-krasnodarskom-krae
Четыре человека погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Всего с 10 по 12 ноября на дорогах Кубани зафиксировали 45 дорожно-транспортных происшествий.

В них погибли четыре человека и еще 61 получили травмы. Из-за выезда на полосу встречного движения произошло 4 ДТП, в которых двое погибли и девять пострадали. Из-за нарушения скоростного режима случилось шесть ДТП, в которых один человек погиб и еще пятеро травмировались.

За прошедшие выходные в регионе водители допустили 15 наездов на пешеходов. В результате ДТП пострадали 16 человек, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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