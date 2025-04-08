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Водитель ВАЗ-2107 погиб при развороте в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-vaz-2107-pogib-pri-razvorote-v-kurganinskom-rajone
Водитель ВАЗ-2107 погиб при развороте в Курганинском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 8 апреля около 12:55 на 70 км + 850 м автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, 69-летний житель станицы Петропавловской ехал за рулем ВАЗ-2107, при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Lada Granta, которой управлял 22-летний житель Курганинска.

В результате ДТП «Жигули» получили серьезный удар в бок, водитель от полученных повреждений скончался на месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре иномарка сбила 7-летнего мальчика, внезапно выбежавшего на дорогу. Авария произошла 7 апреля около 17:00 на внутридомовой территории на улице Адмиралтейский Бульвар.

По предварительным данным, 34-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Honda и наехала на 7-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

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