В Краснодаре иномарка сбила 7-летнего мальчика, внезапно выбежавшего на дорогу

Авария произошла 7 апреля около 17:00 на внутридомовой территории около многоэтажных жилых домов на улице Адмиралтейский Бульвар.

По предварительным данным, 34-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Honda и наехала на 7-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Взрослых с ребенком не было, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. В результате ДТП мальчик получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД Краснодарского края.

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