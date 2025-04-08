В Новороссийске иномарка сбила перебегавшего дорогу 9-летнего ребенка

Авария произошла 7 апреля в 18:40 на улице Горького.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Hyundai ехал со стороны улицы Крупской и сбил 9-летнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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На главной дороге несовершеннолетний водитель не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди и поворачивавшего налево грузового автомобиля Hyundai. Произошло столкновение, после которого грузовик опрокинулся на бок. Отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения.