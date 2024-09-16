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Водитель умер за рулем легковушки от остановки сердца в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-umer-za-rulem-legkovushki-ot-ostanovki-serdtsa-v-krasnodarskom-krae
Водитель умер за рулем легковушки от остановки сердца в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 16 сентября в 4:25 на 1198-м километре трассы М-4 «Дон» в Павловском районе.

По предварительным данным, 65-летнему водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем. В результате автомобиль врезался в металлические ограждение. В результате ДТП водитель скончался из-за остановки сердца.

Госавтоинспекция Кубани напоминает водителям, что при плохом самочувствии необходимо воздержаться от поездки, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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