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Водитель транспортной компании «застрелил» из пистолета дверь своего клиента в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-transportnoj-kompanii-zastrelil-iz-pistoleta-dver-svoego-klienta-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Водитель транспортной компании «застрелил» из пистолета дверь своего клиента в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию краевого центра поступило сообщение о выстрелах в офисе на улице Калинина.

Прибывшие на место правоохранители установили, что конфликт произошел между 48-летним руководителем организации и 31-летним водителем транспортной компании. В результате ссоры водитель вышел из кабинета, закрыл дверь и несколько раз выстрелил в нее из травматического пистолета.

Мужчину задержали недалеко от места происшествия. Оружие у него изъяли. Стрелявший признался в совершенном и пояснил, что после подписания документов о доставке заказчик должен был предоставить документы, удостоверяющие личность получателя, но мужчина от этой процедуры отказался, из-за чего и возник конфликт.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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