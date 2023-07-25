Водитель транспортной компании «застрелил» из пистолета дверь своего клиента в Краснодаре

В полицию краевого центра поступило сообщение о выстрелах в офисе на улице Калинина.

Прибывшие на место правоохранители установили, что конфликт произошел между 48-летним руководителем организации и 31-летним водителем транспортной компании. В результате ссоры водитель вышел из кабинета, закрыл дверь и несколько раз выстрелил в нее из травматического пистолета.

Мужчину задержали недалеко от места происшествия. Оружие у него изъяли. Стрелявший признался в совершенном и пояснил, что после подписания документов о доставке заказчик должен был предоставить документы, удостоверяющие личность получателя, но мужчина от этой процедуры отказался, из-за чего и возник конфликт.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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