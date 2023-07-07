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Пенсионер прострелил из ружья соседу ноги во время ссоры в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-prostrelil-iz-ruzhya-sosedu-nogi-vo-vremya-ssory-v-krasnodare
Пенсионер прострелил из ружья соседу ноги во время ссоры в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Конфликт двоих соседей произошел на одной из улиц в станице Елизаветинской.

По предварительным данным, 79-летний местный житель на бытовой почве поссорился с 39-летним соседом. После словесной перепалки пенсионер взял в дома охотничье гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил оппоненту в ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Пенсионера задержали по горячим следам и изъяли у него ружье. Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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