Пенсионер прострелил из ружья соседу ноги во время ссоры в Краснодаре

Конфликт двоих соседей произошел на одной из улиц в станице Елизаветинской.

По предварительным данным, 79-летний местный житель на бытовой почве поссорился с 39-летним соседом. После словесной перепалки пенсионер взял в дома охотничье гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил оппоненту в ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Пенсионера задержали по горячим следам и изъяли у него ружье. Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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