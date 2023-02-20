Водитель Toyota незаконно перевозил людей: прокуратура проводит проверку ДТП в Горячем Ключе

ДТП с участием 8-местного автомобиля Toyota и грузовика Sitrak произошло 19 февраля около 20:00 на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Молькино.

В результате аварии водителя и семь пассажиров Toyota, в том числе 12-летнюю девочку, доставили в больницу с травмами. Прокуратура Горячего Ключа проводит проверку по факту ДТП.

Предварительно установлено, что водитель Toyota периодически осуществлял перевозку пассажиров без получения соответствующих разрешительных документов.

В ходе проверки дадут оценку соблюдению законности при осуществлении перевозок пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, водитель Toyota не выдержал интервал с едущим впереди грузовиком Sitrak и врезался в него.