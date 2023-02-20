Водитель Toyota незаконно перевозил людей: прокуратура проводит проверку ДТП в Горячем Ключе
Происшествия
20.02.2023 14:39
ДТП с участием 8-местного автомобиля Toyota и грузовика Sitrak произошло 19 февраля около 20:00 на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Молькино.
В результате аварии водителя и семь пассажиров Toyota, в том числе 12-летнюю девочку, доставили в больницу с травмами. Прокуратура Горячего Ключа проводит проверку по факту ДТП.
Предварительно установлено, что водитель Toyota периодически осуществлял перевозку пассажиров без получения соответствующих разрешительных документов.
В ходе проверки дадут оценку соблюдению законности при осуществлении перевозок пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, водитель Toyota не выдержал интервал с едущим впереди грузовиком Sitrak и врезался в него.
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