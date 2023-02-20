Легковушка влетела в грузовик в Горячем Ключе, пострадали восемь человек

ДТП произошло 19 февраля около 20:00 на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По предварительным данным, водитель Toyota не выдержал интервал с едущим впереди грузовиком Sitrak и врезался в него.

В результате аварии пострадали восемь пассажиров легковушки, в том числе водитель и 12-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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