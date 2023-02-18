Водитель погиб в перевернувшейся «Ниве» на трассе в Сочи
Происшествия
18.02.2023 12:47
ДТП, в котором погиб 26-летний мужчина и получил травмы его 23-летний пассажир, произошло 17 февраля в 23:20 на трассе Адлер — Красная Поляна.
По предварительным данным, водитель ВА3-2121 превысил скорость. Он не справился с управлением и врезался в бордюр. От удара «Ниву» откинуло металлическое ограждение, потом на фонарный столб. После этого машина перевернулась.
В результате аварии 26-летний водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Его 23-летнего пассажира госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.
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