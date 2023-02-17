Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае

Авария с тремя погибшими произошла днем 13 февраля под Армавиром. Теперь стали известны личности троих погибших в ДТП.

По данным СМИ, в аварии погибли актер массовых сцен из фильма «Чебурашки» Андрей Беликов, фоторепортер Виктория Зотова и ее супруг Михаил. Все они жители Пятигорска и возвращались домой из Волгограда, где Андрей Беликов участвовал в реконструкции одного из сражений Великой Отечественной войны.

Андрей Беликов работал бригадиром актеров массовых сцен. Он снялся в таких фильмах, как «Чебурашка», «Хождение по мукам», «Любовь без размера», «Шифр», «Алекс Лютый» и других кинолентах. Весной он должен был принимать участие в съемках нового сезона «Шифра».

У актера Андрея Беликова остался сын. Всех троих погибших в ДТП похоронили 16 февраля в Пятигорске, пишет «Комсомольская правда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария с участием двух автомобилей произошла 13 февраля около 14:30 на 7 км трассы «Кавказ» под Армавиром. Водитель автомобиля Kia не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машину занесло на встречную полосу. Там легковушка врезалась в КамАЗ. В результате ДТП на месте погибли три человека: водитель и два пассажира Kia.