Водитель такси заснул за рулем и протаранил электронное табло в Сочи
ДТП произошло 3 января на дороге Адлер — Альпика.
По предварительным данным ГИБДД, водитель такси KIA заснул за рулем. В итоге иномарка протаранила электронное табло, стоящее на дороге. Материальный ущерб уточняется.
Электронное табло было размещено в границах зоны островка безопасности. Кроме того, для информативности водителей оно было загорожено сигнальными водоналивными блоками.
«Так как это не первый случай, когда водитель заснул за рулем, в отношении перевозчика, оказывающего транспортные услуги, будет инициирована внеплановая проверка. Многие водители не придают большого значения усталости, сонливости и снижению внимательности на дороге. Однако, усталость за рулем – одна из главных причин ДТП», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
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