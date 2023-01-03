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Водитель такси заснул за рулем и протаранил электронное табло в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-taksi-zasnul-za-rulem-i-protaranil-elektronnoe-tablo-v-sochi
Водитель такси заснул за рулем и протаранил электронное табло в Сочи
Фото t.me/transport_i_dorogi

ДТП произошло 3 января на дороге Адлер — Альпика.

По предварительным данным ГИБДД, водитель такси KIA заснул за рулем. В итоге иномарка протаранила электронное табло, стоящее на дороге. Материальный ущерб уточняется.

Электронное табло было размещено в границах зоны островка безопасности. Кроме того, для информативности водителей оно было загорожено сигнальными водоналивными блоками.

«Так как это не первый случай, когда водитель заснул за рулем, в отношении перевозчика, оказывающего транспортные услуги, будет инициирована внеплановая проверка. Многие водители не придают большого значения усталости, сонливости и снижению внимательности на дороге. Однако, усталость за рулем – одна из главных причин ДТП», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

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