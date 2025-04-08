Водитель такси сбил человека на пешеходном переходе в селе Агой под Туапсе

ДТП в селе Агой случилось вечером 7 апреля. Очевидцы засняли случившееся на камеру, видео опубликовали в соцсетях.

Судя по кадрам, водитель такси сбил человека на «зебре», тот сильно пострадал. Свидетели случившегося вызвали на место полицию и скорую помощь, и до приезда врачей приводили пострадавшего пешехода в чувства. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести в местную больницу, рассказали очевидцы.

О состоянии водителя такси не сообщается. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться госавтоинспекторам.

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По предварительным данным, подросток сел за руль автомобиля ВАЗ-2105 и решил покатать друзей. На главной дороге парень не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузового автомобиля Hyundai, который поворачивал налево, и в результате машины столкнулись. В результате грузовик опрокинулся на бок, отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения. В ДТП пострадали шесть человек: водитель «пятерки» и пять его пассажиров, трое из которых — несовершеннолетние. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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