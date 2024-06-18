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Водитель такси не уступил дорогу и влетел в отбойник в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-taksi-ne-ustupil-dorogu-i-vletel-v-otbojnik-v-novorossijske
Фото t.me/novosti_novoross

ДТП произошло вечером 17 июня на проспекте Дзержинского в городе-герое.

Водитель такси решил развернуться и не пропустил автомобиль, двигающийся по главной дороге. В результате ДТП такси вылетело в отбойник, а другой автомобиль врезался в припаркованные машины. Водитель такси получил травмы различной степени тяжести, он доставлен в больницу. Другие участники аварии не пострадали.

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