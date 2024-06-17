Попавший в ДТП в Сочи подросток госпитализирован в тяжелом состоянии

Речь идет об аварии, которая произошла на федеральной трассе в Лазаревском районе Сочи 14 июня около 22 часов.

По предварительным данным, сначала столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл. Участники ДТП вышли на проезжую часть, и в этот момент в иномарку влетела KIA. Удар был настолько мощный, что Mitsubishi с силой толкнуло вперед: машина наехала на четырех человек и влетела под грузовик, припаркованный на обочине.

Пострадали мужчина и женщина, а также мотоциклист и его пассажир — подросток.

«В отношении жителя Туапсе, допустившего при управлении автомобиля причинение вреда здоровью участникам ДТП, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ», — сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

«В результате аварии пострадали четыре человека, один из которых — 13-летний мальчик. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Стало известно, что мальчику получил многочисленные переломы ног и ребер. Также серьезные травмы у 42- летней жительницы Геленджика. Водитель КIA, который устроил ДТП, серьезно не пострадал.