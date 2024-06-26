Водитель «шестерки» погиб, врезавшись в дерево в Лабинском районе

Смертельная авария произошла 25 июня около полуночи на улице Лермонтова в станице Упорной в Лабинском районе.

По предварительным данным, 49-летний мужчина без водительских прав ехал за рулем автомобиля ВАЗ-2106 и не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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