Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель «шестерки» погиб, врезавшись в дерево в Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-shesterki-pogib-vrezavshis-v-derevo-v-labinskom-rajone
Водитель «шестерки» погиб, врезавшись в дерево в Лабинском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 25 июня около полуночи на улице Лермонтова в станице Упорной в Лабинском районе.

По предварительным данным, 49-летний мужчина без водительских прав ехал за рулем автомобиля ВАЗ-2106 и не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: двое пассажиров иномарки пострадали в ДТП в Сочи из-за уснувшего водителя.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях