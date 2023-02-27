Водитель «семерки» пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Крымском районе

Авария с участием трех автомобилей произошло 27 февраля около 17:30 на трассе А146 Краснодар — Верхнебаканская в Крымском районе.

«По предварительным данным, водитель грузовика Scania с прицепом превысил скорость. Он врезался в двигавшийся впереди автомобиль ВАЗ-2107. От удара легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» замначальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП пострадал 59-летний водитель легкового автомобиля. Его доставили в больницу с травмами.

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