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Два человека пострадали в массовом ДТП в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-v-tsentre-krasnodara
Два человека пострадали в массовом ДТП в центре Краснодара
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария с участием трех автомобилей произошла 25 февраля в 22:40 на пересечении улиц Красной и Пашковской.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по улице Красной в сторону Длинной, на перекрестке с улице Пашковской проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль ВАЗ, который ехал по улице Пашковской в сторону Рашпилевской.

После столкновения с ВАЗом водитель Infiniti въехал в автомобиль Hyundai, который стоял на светофоре на улице Красной перед Пашковской во встречном направлении. После этого водитель Infiniti продолжил движение и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали 37-летний водитель ВАЗа и его 44-летний пассажир. По факту аварии полицейские проводят административное расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: подросток-водитель погиб в жестком ДТП в Краснодаром крае, четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали. Авария произошла 22 февраля около 20:00 в Усть-Лабинском районе на дороге Двубратский — Восточная.

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