Водитель «семерки» погиб в массовой аварии с КамАЗом в Сочи

Смертельное ДТП произошло днем 31 октября на улице Кишиневской в Адлерском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2107» при перестроении врезался в попутно едущий КамАЗ. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Opel.

В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался в больнице, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 31 октября аналогичная смертельная авария с КамАЗом произошла в Белореченском районе — водитель не уступил дорогу грузовику при выезде со второстепенной дороги.