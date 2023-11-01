Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель «семерки» погиб в массовой аварии с КамАЗом в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-semerki-pogib-v-massovoj-avarii-s-kamazom-v-sochi
Водитель «семерки» погиб в массовой аварии с КамАЗом в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Смертельное ДТП произошло днем 31 октября на улице Кишиневской в Адлерском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2107» при перестроении врезался в попутно едущий КамАЗ. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Opel.

В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался в больнице, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 31 октября аналогичная смертельная авария с КамАЗом произошла в Белореченском районе — водитель не уступил дорогу грузовику при выезде со второстепенной дороги.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях