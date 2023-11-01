Водитель «семерки» погиб в массовой аварии с КамАЗом в Сочи
Происшествия
01.11.2023 15:29
Смертельное ДТП произошло днем 31 октября на улице Кишиневской в Адлерском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2107» при перестроении врезался в попутно едущий КамАЗ. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Opel.
В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался в больнице, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 31 октября аналогичная смертельная авария с КамАЗом произошла в Белореченском районе — водитель не уступил дорогу грузовику при выезде со второстепенной дороги.