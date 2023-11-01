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Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-v-dtp-s-kamazom-v-krasnodarskom-krae
Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 31 октября около 9:00 в районе 40-го километра трассы Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск в Белореченском районе.

По предварительным данным, 75-летний водитель ехал за рулем Ford Focus и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил КамАЗ, за рулем которого был 46-летний водитель.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб до приезда скорой помощи. Обстоятельства устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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