Водитель «семерки» погиб, столкнувшись с иномаркой на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 7 августа в 17:50 на 12 км автодороги Темрюк — Фонталовская.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела по пропаганде БДД и взаимодействию со СМИ УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В результате ДТП водитель «семерки» погиб на месте от полученных травм. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

Читайте также: два человека погибли в жестком лобовом ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 7 июля около 13:00 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.