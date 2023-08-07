Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель «семерки» погиб, столкнувшись с иномаркой на встречке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-semerki-pogib-stolknuvshis-s-inomarkoj-na-vstrechke-v-krasnodarskom-krae
Водитель «семерки» погиб, столкнувшись с иномаркой на встречке в Краснодарском крае
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 7 августа в 17:50 на 12 км автодороги Темрюк — Фонталовская.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела по пропаганде БДД и взаимодействию со СМИ УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В результате ДТП водитель «семерки» погиб на месте от полученных травм. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

Читайте также: два человека погибли в жестком лобовом ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 7 июля около 13:00 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.

Статьи
УЗИ без направления врача: почему нельзя
УЗИ без направления врача: почему нельзя
Топ-5 мест, куда можно поехать отдохнуть одним днем из Краснодара
Топ-5 мест, куда можно поехать отдохнуть одним днем из Краснодара
Шесть самых известных пророчеств Ванги
Шесть самых известных пророчеств Ванги
Пять шагов для светящейся кожи, как у кореянок
Пять шагов для светящейся кожи, как у кореянок
Горчица: польза и вред для организма
Горчица: польза и вред для организма
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях