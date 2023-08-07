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Два человека погибли в жестком лобовом ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-zhestkom-lobovom-dtp-s-kamazom-v-krasnodarskom-krae
Два человека погибли в жестком лобовом ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 7 июля около 13:00 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля Hyundau Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 43-летнего водителя.

В результате происшествия водитель иномарки и его 26-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.

За первые 7 месяцев этого года в Краснодарском крае из-за выезда на встречную полосу произошло 331 ДТП. В них 95 человек погибли и еще 561 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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