Два человека погибли в жестком лобовом ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 7 июля около 13:00 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля Hyundau Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ под управлением 43-летнего водителя.

В результате происшествия водитель иномарки и его 26-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.

За первые 7 месяцев этого года в Краснодарском крае из-за выезда на встречную полосу произошло 331 ДТП. В них 95 человек погибли и еще 561 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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