Водитель «семерки» без прав вылетел на тротуар и сбил насмерть женщину в Сочи

Смертельное ДТП произошло в ночь на 31 июля на улице Голубые Дали в Адлере.

Предварительно, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. Машина опрокинулась на тротуар и упала на двоих пешеходов: 48-летнего мужчину и 46-летнюю женщину.

В результате происшествия пешеходы получили серьезные травмы. Их госпитализировали. Позже женщина умерла в больнице от полученных травм, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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