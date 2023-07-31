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Водитель «семерки» без прав вылетел на тротуар и сбил насмерть женщину в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-semerki-bez-prav-vyletel-na-trotuar-i-sbil-nasmert-zhenshhinu-v-sochi
Водитель «семерки» без прав вылетел на тротуар и сбил насмерть женщину в Сочи
Фото Госавтоинспекции Сочи

Смертельное ДТП произошло в ночь на 31 июля на улице Голубые Дали в Адлере.

Предварительно, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. Машина опрокинулась на тротуар и упала на двоих пешеходов: 48-летнего мужчину и 46-летнюю женщину.

В результате происшествия пешеходы получили серьезные травмы. Их госпитализировали. Позже женщина умерла в больнице от полученных травм, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пассажирка внедорожника погибла в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 31 июля в 13:50 в Ейском районе на 8 км автодороги Ейск — Ясенская — Новоминская.

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