Пассажирка внедорожника погибла в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Происшествия
31.07.2023 15:14
Смертельная авария произошла 31 июля в 13:50 в Ейском районе на 8 км автодороги Ейск — Ясенская — Новоминская.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero столкнулся с бортовым автомобилем ГАЗ, который поворачивал налево.
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В результате ДТП погибла 30-летняя пассажирка внедорожника. Водитель Mitsubishi и его 6-летняя пассажирка пострадали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД по Краснодарскому краю.
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