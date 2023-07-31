Пассажирка внедорожника погибла в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 31 июля в 13:50 в Ейском районе на 8 км автодороги Ейск — Ясенская — Новоминская.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero столкну лся с бортовым автомобилем ГАЗ, который поворачивал налево.

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В результате ДТП погибла 30-летняя пассажирка внедорожника. Водитель Mitsubishi и его 6-летняя пассажирка пострадали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД по Краснодарскому краю.

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