Водитель протаранил четыре иномарки во дворе многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел ночью 29 января на улице Фадеева краевого центра.

В полицию Краснодара обратили местные жители. Они рассказали, что водитель автомобиля Toyota протаранил четыре иномарки — две машины марки KIA, а также Hyundai и Volkswagen.

По словам очевидцев, мужчина вел себя странно, что-то искал в мусорных баках и дергал ручки дверей у других автомобилей, а свой в итоге перевернул на бок.

Нарушителя доставили в больницу для оказания первой помощи. По факту инцидента проводится проверка, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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