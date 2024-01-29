Водитель протаранил четыре иномарки во дворе многоэтажки в Краснодаре
Происшествия
29.01.2024 10:55
Инцидент произошел ночью 29 января на улице Фадеева краевого центра.
В полицию Краснодара обратили местные жители. Они рассказали, что водитель автомобиля Toyota протаранил четыре иномарки — две машины марки KIA, а также Hyundai и Volkswagen.
По словам очевидцев, мужчина вел себя странно, что-то искал в мусорных баках и дергал ручки дверей у других автомобилей, а свой в итоге перевернул на бок.
Нарушителя доставили в больницу для оказания первой помощи. По факту инцидента проводится проверка, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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