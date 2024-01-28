Мужчина открыл стрельбу из пистолета в центре Краснодара, есть пострадавший

Инцидент произошел 27 января в 14:15 на одной из центральных улиц города. Преступника удалось найти и задержать в короткий срок благодаря совместной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю, МВД и Росгвардии.

По предварительной информации, неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в сторону мужчины. Ему потребовалась помощь медиков. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Динского района. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

На него завели уголовное дело о хулиганстве по ч.2 ст. 213 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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