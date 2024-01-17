Водитель привязал кресло к машине и катал на нем девушку в Краснодаре

Видео необычного способа передвижения попало в интернет. Роликом заинтересовались правоохранительные органы.

Полиция проводит проверку, в ходе которой установят личность водителя автомобиля и привлекут его к ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.

«Полиция Краснодара напоминает о небезопасности подобных действий со стороны участников дорожного движения, что несет под собой непосредственную угрозу для жизни и здоровья окружающих граждан», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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