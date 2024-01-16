Молодые люди привязали ледянки к машине и катались по трассе в Апшеронске

Видео катаний по трассе попало в интернет — роликом заинтересовались в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как двое молодых людей привязали ледянки к легковушке и катались так прямо по трассе. В результате проверки сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который вез ледянки. Его привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей.

Мужчину за провоз пассажиров вне кабины автомобиля оштрафовали на 1 тыс. рублей. Госавтоинспекция напоминает о запрете буксировки санок, тюбингов, ватрушек и других приспособлений для катания по снегу, сообщает телеканал «360».

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