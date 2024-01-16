Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Молодые люди привязали ледянки к машине и катались по трассе в Апшеронске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodye-lyudi-privyazali-ledyanki-k-mashine-i-katalis-po-trasse-v-apsheronske
Молодые люди привязали ледянки к машине и катались по трассе в Апшеронске
Фото t.me/gibdd123region

Видео катаний по трассе попало в интернет — роликом заинтересовались в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как двое молодых людей привязали ледянки к легковушке и катались так прямо по трассе. В результате проверки сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который вез ледянки. Его привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей.

Мужчину за провоз пассажиров вне кабины автомобиля оштрафовали на 1 тыс. рублей. Госавтоинспекция напоминает о запрете буксировки санок, тюбингов, ватрушек и других приспособлений для катания по снегу, сообщает телеканал «360».

Читайте также: водитель Land Cruiser сбил пешехода в Анапе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях